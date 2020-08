Blijdorp kiest voor takeaway om geld in te zamelen voor renovatie tuinen en nieuwe bus Nele Dooms

10 augustus 2020

16u15 0 Dendermonde/Buggenhout Midden in wat normaal een feestjaar had moeten zijn voor Blijdorp, de voorziening voor een 450-tal kinderen en volwassenen met een beperking in de ruime regio van Buggenhout en Dendermonde, moet het zijn heil zoeken in alternatieven om toch nog wat centen in te zamelen voor projecten. Het jaarlijkse mosselfestijn is geannuleerd, maar Blijdorp voorziet een takeaway in de plaats. De centen zijn nodig voor een renovatie van het tuinenverblijf voor minderjarigen en de aankoop van een nieuwe bus.

Precies vijftig jaar bestaat Blijdorp, met vestigingen in Buggenhout en Dendermonde, dit jaar. Normaal gezien zou dat een heel jaar door met diverse activiteiten gevierd worden, maar die werden noodgedwongen door de coronacrisis op een laag pitje gezet. Een jaarlijkse mosselfestijn staat normaal gezien elke zomer op het programma, maar ook dat kan niet doorgaan.

“Nochtans zijn we, net als zoveel andere vzw’s afhankelijke van inkomsten van zo’n activiteiten om projecten te kunnen uitvoeren. Het is een broodnodige financiële aanvulling op onze overheidssubsidiëring”, zegt directeur Hilde Laget. “Bovendien moesten we nu ook onverwacht extra uitgaven doen voor de aankoop van veel beschermingsmateriaal voor onze medewerkers. Een eetfestijn kan niet en dus gingen we wel noodgedwongen opzoek naar een alternatief.

In plaats van de befaamde ‘mosselen à volonté’ eind augustus, kiest Blijdorp nu voor een takeaway van kaas- en tapasschotels, in combinatie met wijn of cava. Dat zal plaatsvinden op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Bestellen kan tot en met 19 augustus via blijdorp.be/takeaway.