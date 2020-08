Blauwalgen blijven uitbreiden: alle recreatie verboden in Brusselse Forten Nele Dooms

13 augustus 2020

10u35 0 Dendermonde Alle mogelijke recreatie in de Brusselse Forten in Dendermonde wordt verboden. Aanleiding is een de verdere toename van blauwalgen in het water.

Eind juli doken al blauwalgen op in de Brusselse Forten. Daarom besliste het Dendermondse stadsbestuur toen meteen om watersporten te verbieden, zoals zwemmen, windsurfen, duiken, waterpolo en triatlon. Omdat de voorbije weken de groei van blauwalgen alleen maar bleef toenemen en zich zelfs verspreidde tot de ganse vijver, komen er nu extra maatregelen. Zo wordt elke vorm van waterrecreatie verboden, zodat ook vissen niet meer mogelijk is.

Het is niet de eerste keer dat in het water van de Brusselse Forten blauwalgen opduiken. Dat ziet eruit als een groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Ze ontstaan door de voedselrijkdom van het water in combinatie met de hoge watertemperaturen. Blauwalgen zijn giftig en veroorzaken daardoor huidirritatie en misselijkheid. Daarom moet alle contact vermeden worden.

De Dienst Groenbeleid en Landbouw volgt de situatie op de voet. Als de algenbloei weer voldoende afgenomen is, zal het verbod voor recreatievormen met beperkter contact met het water weer ingetrokken worden en vervangen worden door een waarschuwing om het contact te mijden.