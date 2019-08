Bio Moestuiniers nodigen uit op Oogstmarkt Nele Dooms

20 augustus 2019

17u13 10 Dendermonde De Bio Moestuiniers van Grembergen organiseren op zondag 25 augustus voor de tweede keer een Oogst- en Biomarkt.

De tuiniers stellen er allerlei artisanale, huisgemaakte en biologische producten te koop. Vorig jaar daagden alvast een massa kopers op. Bezoekers vinden er onder andere groenten en fruit uit de biotuin, ambachtelijk bereide confituren, azijn, likeuren, opgelegde groenten, aardappelen, biologische wijn, koffie en zepen. De Oogst- en Biomarkt is te bezoeken van 10 tot 17 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in Het Bundershof, aan de Vijfbunderstraat 23 in Grembergen.