Bio Moestuiniers leren zoete aardappel kweken Nele Dooms

08 januari 2020

13u35 0

De Bio Moestuiniers van Grembergen starten het nieuwe jaar met alweer nieuwe, interessante tips voor wie zelf in de tuin aan de slag wil om groenten te kweken. Op een eerste bijeenkomst van het jaar staat de teelt van bataat of zoete aardappel centraal. Een voordracht hierover vindt plaats op dinsdag 14 januari. Aanwezigen leren hoe ze ook in dit land succesvol zoete aardappel kunnen kweken, welke verschillende soorten en kleuren er zijn, enzovoort. De avond start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen. De toegang is gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro.