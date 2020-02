Bio Moestuiniers leren tomaten kweken Nele Dooms

04 februari 2020

De Bio Moestuiniers van Grembergen zullen op dinsdag 11 februari een hele avond wijden aan “tomaten kweken”. “Deze groenten zijn immers de trots van elke moestuinier, maar ze kweken is toch niet zo eenvoudig”, klinkt het. “Ziektes en een slechte oogst zijn voor veel moestuiniers een terugkerend probleem. Daarom organiseren we een info-avond over hoe je zelf zaad kan winnen van de sterkste en beste planten, deze foutloos kan opkweken en zonder ziektes of problemen kan genieten van een heerlijke en rijke oogst. Het zijn allemaal dingen die we zelf geleerd hebben tijdens onze dertigjarige carrière als bio moestuinier. De aanwezigen mogen zich verwachten aan veel do’s en dont’s waarmee ze aan de slag kunnen.” De info-avond start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg 2 in Grembergen. De toegang is gratis voor leden en bedraagt 5 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom.