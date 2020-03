Bio Moestuiniers leren groenten kweken Nele Dooms

09 maart 2020

16u58 0

De Bio Moestuiniers leren tijdens een infoavond op dinsdag 10 maart groenten kweken. Het gaat om meloenen, pompoenen, courgettes en komkommers. Die worden samen behandeld, omdat de teelt ervan veel met elkaar gemeen heeft. “Als je weet waar op te letten tenminste”, klinkt het. “Het zijn net die ‘geheime’ weetjes die we zullen meegeven aan iedereen.” Aanwezigen vernemen meer over de juiste bemesting, zaaitechnieken en snoeien. Het infomoment start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 5 euro. Iedereen is welkom.