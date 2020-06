Binnenstad, stationsomgeving en buurt Olympos worden zone 30 Nele Dooms

02 juni 2020

17u24 14 Dendermonde De binnenstad van Dendermonde, de stationsomgeving en de omgeving van zwembad Olympos worden allemaal zone dertig. Daar heeft de Dendermondse gemeenteraad zijn fiat voor gegeven.

Met de invoering van een zone 30 wil het stadsbestuur zorgen voor meer verkeersleefbaarheid en -veiligheid in het stadscentrum. “Dat is belangrijk voor de centrumfunctie van onze binnenstad met haar gemeenschaps-, commerciële, recreatieve en culturele voorzieningen”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Ook de verkeersveiligheid op weg naar de vele lagere en middelbare scholen heeft hier baat bij.”

De rand van het stadscentrum wordt nu ook de rand van de zone 30. “Dat zorgt ervoor dat het voor bestuurders veel duidelijker zal zijn wanneer je de zone 30 in- en uitrijdt”, zegt Meremans.

In het zuiden van de stad begint de zone aan de stationsomgeving en loopt verder naar het westen tot aan de Geldroplaan. De zone wordt begrensd in het oosten en het noorden door de Leopoldlaan en de Noordlaan. Die twee straten blijven wel, als gewestwegen, 50 kilometer per uur behouden. In het noordwesten loopt de zone 30 tot en met de bibliotheek. Bijkomend is ook een snelheidsregime van 30 kilometer per uur voorzien in de toegangsweg naar het zwembad en in de Stationsstraat, omdat ook daar veel fietsers rijden.