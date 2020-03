Bingo-avond net achter de rug, maar Wijkcomité Donkwijk annuleert paasfeest wegens coronavirus Nele Dooms

12 maart 2020

Een meer dan geslaagde bingo-avond heeft het Wijkcomité Donkwijk in Dendermonde net achter de rug. Het comité doet al jaren inspanningen om de inwoners van de wijk Donkstraat-Vlotgraslaan dichter bij elkaar te brengen. “De bingo-avond, georganiseerd in lokaal dienstencentrum Zilverpand, past perfect in dat plaatje”, zegt Elyanne De Deene. “In die zin organiseren we het hele jaar door diverse activiteiten.” Alleen steekt het huidige coronavirus stokken in de wielen. De pandemie zorgt ervoor dat heel veel activiteiten afgelast worden en daar ontsnapt ook het Wijkcomité niet aan. Het jaarlijkse paasfeest zal niet plaatsvinden. Dat stond normaal gezien op de agenda op 12 april. “Het comité kiest echter om het zeker voor het onzekere te nemen, en neemt zijn verantwoordelijkheid”, zegt De Deene. “We zouden niet willen dat mensen besmet geraken door het coronavirus.”