Bingo-avond bij kaatsclub Nele Dooms

27 augustus 2019

De kaatsclub VA Baasrode organiseert op vrijdag 30 augustus een bingo-avond. De opbrengst daarvan is bestemd voor de jeugdwerking van de club. De bingospelletjes starten om 19.30 uur. De organisatoren beloven dat er waardevolle prijzen te winnen zijn. Liefhebbers zijn welkom in de kantine van de kaatsclub, aan de Molenberg in Baasrode.