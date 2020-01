Bike Service Pieters klaar voor tiende verjaardag in 2020 met volledige make-over van fietsenzaak Nele Dooms

16 januari 2020

10u24 0 Dendermonde “Groter, beter, sneller en sterker. We zijn klaar voor onze tiende verjaardag in 2020". Dat zeggen Stijn Pieters (32) en Tineke Maes (30) van Bike Service Pieters. Ze hebben er net een volledige make-over van hun fietsenzaak in de Brusselsestraat in hartje Dendermonde opzitten. Die is ingericht met veel hout. “Fietsen doe je buiten in de natuur, wij halen de natuur naar binnen”, klinkt het.

Fier en tevreden zijn ze over de herinrichting van hun fietsenhandel Bike Service Pieters. Stijn Pieters en Tineke Maes lieten het hele pand onder handen nemen. Terwijl het herstelatelier vroeger vooraan in de zaak aan de straatkant gevestigd was, is dat nu helemaal naar achter getrokken. Daar is meer ruimte om aan de groeiende vraag van fietsherstellingen tegemoet te komen. In de rest van het pand staan fietsen centraal tegen een decor van hout. “Wie de winkel doorloopt van voor naar achter heeft werkelijk alles gezien wat er te zien moet zijn. Dat maakt het allemaal veel aantrekkelijker”, zeggen de twee. “We namen een gespecialiseerde firma onder de arm voor deze make-over. Het is heel spannend om dan vanop plan de uitvoering werkelijk te zien worden. Maar we zijn heel blij met het resultaat.”

Stijn Pieters was altijd technieker geweest, toen hij ruim tien jaar geleden in bijberoep startte met fietsherstellingen. “Dat beviel zo dat ik er volledig wilde voor gaan”, vertelt hij. “Tien jaar geleden nam ik een fietsenzaak in de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde over. Na drie jaar bleek deze locatie echter te klein geworden voor de groeiende zaak. Om meer ruimte te hebben verhuisde ik naar de Brusselsestraat in het centrum van Dendermonde. Die locatie bleek overigens een heel goede keuze. In een centrum is de drempel al lager om eens in de winkel binnen te springen. Als je dan ook nog eens kan voldoen aan de verwachtingen die de mensen hebben, ben je helemaal vertrokken.”

En dus kende de zaak de voorbije jaren alleen maar een groei. Echtgenote Tineke Maes stapte mee in de zaak en ondertussen worden ook nog twee techniekers, Manu en Jonas, te werk gesteld. “De groei zorgde ervoor dat we in een grotere werkplaats moesten voorzien”, zegt Pieters. “Dan hebben we maar van de nood een deugd gemaakt en de hele winkel onder handen genomen. Die oogt voortaan strak en uniform. Terwijl er vroeger nogal een chaotische indruk was, is er nu een duidelijk overzicht van het hele aanbod.”

Opvallend zijn een grote natuurfoto aan de achterzijde van de zaak en de verschillende hoeken die met hout ingericht zijn. “We halen de natuur naar binnen”, zegt Maes. “Fietsen is nu eenmaal erg met de natuur gelinkt. En zo’n toets maat het extra aangenaam om hier rond te lopen.”

Over een viering rond de tiende verjaardag van Bike Service Pieters wordt nog nagedacht. Maar Pieters en Maes hebben wel al beslist om het aanbod van de zaak uit te breiden. “We gaan ons ook meer richten naar sport, met racefietsen en mountainbikes”, zeggen ze. “En wie wil, zal hier voortaan ook fietsuitrustingen kunnen vinden. Daarmee spelen we in op de trend dat woon-werkverkeer steeds meer met de fiets gebeurt. We zijn alvast goed vertrokken voor de volgende tien jaar.”