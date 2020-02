Bijzonder politiereglement voor Ros Beiaard: ajuinen niet toegelaten Nele Dooms

12 februari 2020

08u52 14 Dendermonde Zelfs in ernstige zaken zoals een politiereglement voor de Ros Beiaardommegang, blijft de folkloristische vete tussen Dendermonde en Aalst leven. Het document, zopas goedgekeurd door de Dendermondse gemeenteraad, bevat een wel heel bijzondere regel: ajuinen niet toegelaten! Aalstenaars zijn dus maar beter voorzichtig als ze het toch over hun hart zouden krijgen om het Ros Beiaard om 24 mei te komen bewonderen.

Nog amper een dikke honderd dagen resten er tot het de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang in Dendermonde, op zondag 24 mei 2020. Bij de Dendermondenaren stijgt de Ros Beiaardkoorts al weken, maar ook stadsbestuur, Ros Beiaardcomité en politie zijn volop bezig met voorbereidingen zodat het gebeuren veilig kan verlopen. Daar hoort ook een politiereglement bij. Er worden op 24 mei immers duizenden en duizenden toeschouwers verwacht voor het evenement.

Aalstenaars, die al eeuwen de spotnaam “Ajoinen” dragen, zijn echter beter gewaarschuwd. Het nieuwe politiereglement bevat deze keer immers een wel heel uitzonderlijk punt. “Tijdens de Ros Beiaardommegang worden ajuinen enkel toegelaten in uiterst verdunde vorm of als afgeleid product. Het bezit, de verkoop en het gebruik van rauwe ajuinen zijn niet toegelaten binnen een straal van 100 meter rond de Hollandse Kazerne”, klinkt het.

Of deze regel opzettelijk bedoeld is om Aalstenaars te weren van de Ros Beiaardommegang, daar sprak de Dendermondse gemeenteraad zich niet over uit. Velen in Dendermonde menen dat de Aalstenaars beter wel een kijkje komen nemen: “Ze kunnen nog iets leren van onze echte folklore, zonder discussie Unesco Werelderfgoed”. Eén ding staat vast: Ons Peird mag geen ajoinen!

