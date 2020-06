Bijzonder afscheid voor Appelbloesem: doek valt definitief over freinetschool Nele Dooms

30 juni 2020

10u22 0 Appels Net als in alle andere scholen in Vlaanderen, stond ook in de gemeentelijke school Appelbloesem in Appels een afscheid van de zesdeklassers te wachten. In deze school werd het echter een wel heel bijzonder moment, want hiermee valt definitief het doek over de Dendermondse freinetschool. Leerlingen, leerkrachten en ouders maakten er nog een gezellig gebeuren van.



Dat het doek valt over de freinetschool Appelbloesem en daar geen volgend schooljaar komt, is een beslissing van het Dendermondse schepencollege. Die besliste vorig jaar dat de school eind juni 2020 definitief de deuren moest sluiten. De stad motiveerde het einde met een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen. Voor ouders en leerlingen van de Appelbloesem was de beslissing een hard klap en zij haalden nog alles uit de kast om het tij te keren. Tevergeefs...

Resultaat is dat in de Appelbloesem nu voor de allerlaatste keer afscheid werd genomen. Niet alleen van de zesdeklassers die naar het middelbaar trekken, maar van alle leerlingen. “Dit voelt heel bijzonder”, zegt directeur Anneke Gabriëls bij het afscheid. “Goed nieuws is wel dat alle leerlingen, ongeveer dertig, een nieuwe leefschool gevonden hebben om in de toekomst les te volgen. Onze juf Valerie en meester Flor verhuizen bovendien mee naar daar. Onze kinderen zullen dus al zeker een vertrouwd gezicht hebben in september op hun nieuwe school.”

Voor de proclamatie van het zesde leerjaar, hadden de leerlingen zelf een liedje in elkaar gestoken. En er werd gedanst op muziek uit de film Grease. Ondertussen konden ouders picknicken op het grasveld aan de school. De kinderen kregen niet alleen hun diploma, maar ook een afstudeerhoedje. “Dat dit het laatste moment van de school is, is natuurlijk heel spijtig. Maar we zijn wel blij, blij dat we toch een afscheidsmoment kunnen hebben”, zegt ouder Sandra Van Heffen. “Door de coronacrisis dreigde ook dat eerst niet te lukken, dus zijn we nu dubbel content met dit moment samen.”