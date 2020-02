Bijna tweehonderd kinderen O.Romerocollege bezingen Vlaamse hits tijdens Classic for Kids Nele Dooms

16 februari 2020

15u18 0 Dendermonde 180 kinderen, 15 leerkrachten, 4 live muzikanten en 1.200 uitverkochte stoelen. Daarmee had de basisschool van het Oscar Romerocollege van Dendermonde een prachteditie van Classics for Kids beet. Die stond helemaal in het teken van de liefde.

“Classics for Kids is een tweejaarlijks gebeuren”, zegt Pascal Putteman, stuwende kracht achter het optreden. “De kinderen wagen zich dan aan Vlaamse klassiekers, die dit keer allemaal rond de liefde draaiden. Denk maar aan ‘Te min voor Anja’, ‘Ik hou van u’ en ‘Zeg eens meisje’. De kinderen werken hier maanden naartoe en dat is heel leuk. We studeren liedjes in en houden audities voor jongens en meisjes die graag een solo willen zingen of hun instrument willen bespelen.”

Griep

Dat ook leerkrachten mee het podium op klommen was nieuw deze editie. “De gedrevenheid bij iedereen was erg groot”, zegt Putteman. “Niet in het minst bij de kinderen. De griep deed de ronde en dat maakte de laatste week van de repetities erg hectisch en spannend. Maar uiteindelijk zijn er zelfs kinderen ziek komen optreden omdat ze dit echt niet wilden missen. Classics is dan ook een hele ervaring, waarbij kinderen kennismaken met muziek in de meest spectaculaire vorm, versterkt, met belichting, live band en zelfs confettikanon aan het einde.”

“Dat we dit als school kunnen verwezenlijken, is fantastisch”, zegt een tevreden directeur Isabelle Putteman. “Er zit heel wat talent op onze school, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten, en dat talent moeten we benutten. We kijken nu al uit naar classics 7 over twee jaar.”