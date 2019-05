Bijna kwart stemmen minder voor Leen Dierick (CD&V), Barbara Pas (VB) schiet de hoogte in Dendermonde voortaan drie verkozenen in Kamer, één verkozene in Vlaams Parlement Nele Dooms

27 mei 2019

09u03 8 Dendermonde Vier verkozenen heeft Dendermonde na deze verkiezingen. Leen Dierick (CD&V) kon haar zitje in de Kamer behouden, ook al verloor ze zondag bijna een kwart van haar stemmen. Ook Barbara Pas blijft federaal volksvertegenwoordiger. Zij zag haar stemmenaantal regelrecht de hoogte in schieten. Voor de Kamer vervolledigt Tomas Roggeman( N-VA) het rijtje. Marius Meremans (N-VA) blijft in het Vlaams Parlement verkozen.

Zowel voor de Kamer als voor het Vlaams Parlement tekende CD&V een aanzienlijk verlies op in de provincie Oost-Vlaanderen, van respectievelijk 5,2 en 4,8 procent. Ook Leen Dierick, volksvertegenwoordiger en schepen in Dendermonde, deelt in die klappen. Ze stond nochtans op een mooie tweede plaats op de lijst voor de Kamer, maar tekende toch een verlies van zo’n 5.600 voorkeurstemmen op. Behaalde Dierick in 2014 nog 24.185 stemmen achter haar naam, waren dat er nu nog 18.553 of bijna een kwart minder.

Toch is Dierick tevreden met haar resultaat, zo laat ze in een reactie op haar facebook-pagina optekenen. “Maar liefst 18.553 mensen gaven me hun vertrouwen. Ik ben daar dankbaar voor. Deze score geeft me heel veel energie om verder te doen”, zegt ze. “Het was behoorlijk slikken toen de eerste resultaten van de partij binnenkwamen. Ik had echt niet verwacht dat we als partij zo een opdoffer zouden krijgen. Over mijn persoonlijk resultaat ben ik wel zeer tevreden. Het is een rollercoaster van emoties. Ik moet ook afscheid nemen van een aantal goede collega’s in het parlement, ondanks hard werk en mooie scores. Dat voelt onrechtvaardig aan. Maar de regels van de politiek zijn ongenadig. De kiezer heeft de kaarten geschud.”

Het verschil met de persoonlijke score van Barbara Pas (VB), ook eerder al volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Dendermonde, kan niet groter zijn. Deze Dendermondse politica boekt een monsterwinst van meer dan tweehonderd procent. Haar aantal voorkeursstemmen gingen van 12.422 in 2014 naar 41.911 nu. Dat zijn er 29.489 meer dan vorige verkiezingen. “Ik ben daar natuurlijk uitermate tevreden mee, net als met het resultaat dat onze partij neerzette”, zegt Pas. “Duidelijker kan een signaal van de kiezer niet zijn.”

N-VA, die sinds januari in Dendermonde de stad mee bestuurt, levert voortaan twee verkozenen. Voor het Vlaams Parlement is dat Marius Meremans. Ook die tekende een klein verlies op ten opzichte van de verkiezingen in 2014. Toen behaalde Meremans 10.944 voorkeurstemmen. Nu zijn dat er 8.193. Tomas Roggeman, momenteel schepen van sociale zaken in Dendermonde, bemachtigt als nieuwkomer een zitje in de Kamer. Hij haalde 9.616 voorkeurstemmen. “Ik ben heel blij dat zo veel mensen mij hun stem en vertrouwen gaven”, zegt hij. “Maar dat is toch vooral de verdienste van een groot team met heel veel helpers. Ben erg dankbaar met alle hulp die ik gekregen heb om dit waar te maken. Het is een goede zaak voor Dendermonde dat het 4 parlementsleden heeft, waarvan 2 van N-VA. Met Marius in het Vlaams Parlement en mezelf in de Kamer hebben we sterke tandem om de belangen van de streek te verdedigen overal waar het nodig is.”