Bijna 500.000 euro subsidie voor gevelrenovatie gemeenteschool De Schakel Nele Dooms

08 november 2019

13u55 3 Dendermonde Gemeenteschool De Schakel uit Baasrode kan definitief op subsidie rekenen voor de dringende gevelrenovatie die daar nodig is. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kende zopas 9,5 miljoen euro voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen toe. De Schakel krijgt daarvan bijna 500.000 euro.

Schoolbesturen kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van Vlaanderen. Die trekt daar deze regeerperiode een half miljard euro voor uit. In Oost-Vlaanderen werd nu al 9,5 miljoen toegekend aan 24 scholen. Elf ervan krijgen een impuls van meer dan 100.000 euro. Daar hoort ook de gemeentelijke basisschool De Schakel uit Baasrode bij, met een toelage van 445.443,61 euro in het kader van een renovatieproject van de gevels van het schoolgebouw aan de Molenberg.

Daarmee is er eindelijk een doorbraak in een dossier dat al tien jaar aansleept. Het schoolgebouw dateert uit de vroege jaren zeventig, zodat een renovatie ondertussen dringend is. Nu het dossier financieel rond is, gaat het stadsbestuur op zoek naar een aannemer. Die moet ingrijpende werken op zich nemen.

Alle schade aan de gevels als gevolg van betonrot wordt hersteld. Vervolgens krijgen alle betonnen gevelelementen isolatie en worden ze bekleed met nieuwe platen. Ook alle andere geveldelen die grenzen aan klaslokalen, leraarskamer, secretariaat en directieruimte krijgen isolatie en gevelbepleistering. Dat zal ook het energieverbruik in het gebouw ten goede komen. De aannemer zal ook alle ramen vernieuwen. En er komt buitenzonwering waar nodig. Aan het renovatieproject hangt een serieus prijskaartje van 800.000 euro.