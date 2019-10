Bijna 300 kinderen verzamelen in sporthal om te leren reanimeren tijdens World Restart a Heart Day Nele Dooms

16 oktober 2019

15u21 0 Dendermonde Bijna 300 leerlingen uit alle zesde leerjaren van de Dendermondse basisscholen verzamelden woensdag in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde om er te leren reanimeren. Het initiatief van de sportdienst, jeugddienst en dienst onderwijs kadert binnen de World Restart a Heart Day. Naast acties over het hele land, vond in Dendermonde de grootste plaats.

Met de speciale Hartdag willen de Belgische Reanimatieraad en de Belgische Cardiologische Liga mensen meer bewust maken van welke handelingen nodig zijn bij een plotse hartstilstand en hoe die levens kunnen redden. “België telt 30 plotse hartstilstanden per dag en maar 3 mensen overleven dat. Bij zo’n hartstilstand staan de getuigen vaak perplex, zonder reactie. Nochtans kan snel handelen een leven redden”, zegt schepen van sport en jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Daarom zou jong en oud bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren, zoals de 112 oproepen, reanimeren en een AED aanleggen. In Dendermonde willen we daar ons steentje toe bijdragen.”

Dat de scholen hiervoor een oproep kregen, heeft te maken met de Wereldgezondheidsorganisatie die de ‘Kids Save Lives’-verklaring goedkeurde. “Die raadt aan om een jaarlijkse reanimatietraining van minimum twee uur aan te bieden aan kinderen vanaf 12 jaar in alle scholen over de hele wereld”, zegt schepen van onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker aan om anderen te helpen. Net daarom verzamelen wij de kinderen hier in de sporthal om ze zo’n les aan te bieden.”

Alle Dendermondse scholen werden aangeschreven om deel te nemen aan de reanimatiecursus. Die werd gegeven in samenwerking met Lifeguard, die professionele lesgevers inzette om de 277 aanwezige kinderen te leren reanimeren. Focus lag op reanimatie met AED, oefenen van reanimatie op poppen en een stabiele zijlig aanleren. “Voortaan hebben deze leerlingen voldoende kennis om het verschil te maken bij een hartstilstand”, klinkt het.