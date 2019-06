Bijenkorf bouwt nieuw kleutergebouw: Eerste steen is honingraat met tijdscapsule Nele Dooms

14 juni 2019

18u25 0 Dendermonde Basisschool De Bijenkorf in Sint-Gillis-Dendermonde maakt werk van grote plannen. Op het schoolterrein aan de Koning Albertstraat verrijst een gloednieuw kleutergebouw. Dat moet een oplossing bieden aan het stijgend aantal leerlingen in de school. Voor de officiële eerstesteenlegging stopten de leerlingen zelf steentjes in een honingraat, die ook een tijdscapsule is.

Basisschool De Bijenkorf van het gemeenschapsonderwijs vierde recent nog haar vijftigjarig bestaan. Het “schoolke” startte indertijd met tweehonderd leerlingen. Maar dat aantal bleef in de loop der jaren alleen maar toenemen. Ondertussen zijn het er meer dan vierhonderd. “Uitbreiden is voor de school, ooit nog Rijksbasisschool Koning Albertstraat, dus eigenlijk nooit nieuw geweest”, zegt directeur Anne D’Hondt. “Het verhaal begon in 1964 en in 1977 vond al een eerste uitbreiding plaats. Toen werd het huidige hoofdgebouw van de school opgetrokken. Omdat het aantal kinderen maar bleef groeien, werden in 2011 ook nog eens extra containerklassen geplaatst. Ondertussen is de schoolinfrastructuur compleet verzadigd. De nieuwbouw die we nu optrekken, is een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van de school.”

Het nieuwbouwproject is volledig bestemd voor de kleuterafdeling van De Bijenkorf. Het complex komt op de huidige speelplaats. Het zal twee instapklassen, zes kleuterklassen, een polyvalente zaal en sanitair herbergen. Eens dat gebouw klaar is, worden de paviljoentjes waar de kleuters nu onderdak hebben afgebroken. Daar wordt dan een nieuwe speelplaats aangelegd. Voor het hoofdgebouw kondigen zich dan weer renovatieplannen aan.

Honingraat

“Met het nieuwe kleutergebouw gaan we voor een nieuwe, mooie toekomst voor de school”, zegt D’Hondt. “De nieuwbouw zal overigens niet alleen een impact hebben op onze eigen schoolwerking, maar ook op de gemeenschap in Sint-Gillis. Kinderen zullen hier de kans krijgen om hun schoolcarrière in perfecte omstandigheden te starten. De nieuwbouw is ook het perfecte decor om mee te zijn met de onderwijsvernieuwingen voor de 21ste eeuw.”

Om het project in de kijker te zetten, organiseerde De Bijenkorf vrijdagnamiddag, in bijzijn van kinderen, ouders, schoolraad en - bestuur en sympathisanten, een officiële eerstesteenlegging. Die kreeg een bijzondere invulling door de leerlingen er zelf een rol bij te laten spelen. Allemaal stopten ze zelf een stukje steen in een honingraat die met een grote kraan op de speelplaats was geplaatst. elke klas zorgde ook voor een aandenken aan nu voor in de tijdscapsule, zoals foto’s en een USB-stick met muziek. “De honingraat met tijdscapsule krijgt een plaats in de inkomhal van het nieuwe gebouw”, legt D’Hondt uit. “Als deze tijdscapsule in de verre toekomst zal worden geopend, zullen de mensen dan een perfect idee krijgen over hoe het er in 2019 aan toe ging op De Bijenkorf.”

De nieuwbouw moet normaal gezien tegen eind volgend schooljaar klaar zijn. Het schooljaar 2020-2021 zullen de kleuters dan in hun gloednieuw gebouw kunnen beginnen.