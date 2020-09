Bij start van Week van Dementie ondertekent stadsbestuur engagementsverklaring: “Dementievriendelijke stad blijven” Nele Dooms

21 september 2020

16u45 1 Dendermonde Zich blijven inzetten voor personen met dementie en hun omgeving en blijvend bewustmaken rond deze ziekte. Daartoe engageren stadsbestuur en OCMW van Dendermonde zich. Daarom werd bij de start van de Week van Dementie een engagementsverklaring ondertekend. Bij het stadspersoneel vindt een button-actie plaats ter sensibilisering.

In België leven naar schatting meer dan 200.000 personen met dementie. In Dendermonde zijn momenteel meer dan 900 inwoners getroffen met dementie. Tegen 2035 zullen dat er liefst 1.329 zijn. “Zeventig procent van hen woont thuis”, weet Cindy Van Hoomissen van Expertisecentrum Dementie Meander van Dendermonde. “Dementie is vaak onzichtbaar, veel mensen komen er weinig mee in contact behalve als zich dat in directe familiekring afspeelt. Maar het heeft wel een serieuze impact als een persoon dementie krijgt. Daarom is het zo belangrijk om aan bewustwording te werken én mensen met dementie en wie voor hen zorgt te steunen.”

Dendermonde doet dat al sinds 2009, met de oprichting van het expertisecentrum en de erkenning tot Dementievriendelijke Stad. “Belangrijkst hierbij is de visie om personen met dementie blijvend kansen te geven, zodat ze deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij”, zegt Van Hoomissen. “Door hen bijvoorbeeld deel te blijven laten uitmaken van een vereniging, door hen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het gewone leven. In Dendermonde zijn daar al diverse initiatieven voor ontwikkeld. Dementievriendelijke wandelingen in en rond ons stadscentrum zijn daar een voorbeeld van.”

Omdat Dendermonde zich hiervoor wil blijven inzetten, is maandag een engagementsverklaring ondertekend. Schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) en stadsdirecteur Wouter Van der Vurst deden dat in bijzijn van vertegenwoordigers van het Expertisecentrum Meander, in Zaal Zonnebloem in Sint-Gillis. “We zijn er ons van bewust dat er meer nodig is dan alleen zorg”, zegt schepen Roggeman. “We moeten ons inzetten om mensen met dementie een waardevolle plek in onze maatschappij te bieden. Ook in de toekomst zullen daarom nog vele dementievriendelijke activiteiten en initiatieven ontwikkeld worden.”

Om de Week van Dementie in de kijker te zetten, promoot het Expertisecentrum momenteel nog eens de dementievriendelijke wandelingen in de stad. In het woonzorgcentrum Aymonshof gaat deze week extra aandacht naar muziekbeleving. In de bibliotheek zijn rugzakken verkrijgen met een selectie aan interessante boeken en literatuur rond dementie. Op maandag 28 september komt professor Van Broeckhoven vertellen over jongdementie. De lezing vindt plaats in Zaal ‘t Sestich, aan de bibliotheek van Dendermonde. Info: 052/26.28.23.