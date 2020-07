Big Jump voor proper water wordt Small Jump met Instagram-wedstrijd Nele Dooms

10 juli 2020

17u38 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur heeft een alternatief klaar voor de jaarlijkse Big Jump. Het gebeuren dat signaal geeft voor proper water zou normaal op zondag 12 juli plaatsvinden, maar door de coronacrisis ziet de stad af van die plannen. “Toch kan iedereen zijn steentje bijdragen, door virtueel een gat in de lucht te springen voor proper water en dat op Instagram te posten”, klinkt het.

Elk jaar springen over de hele wereld mensen in rivieren of beken om een oproep voor proper water kracht bij te zetten. Ook Dendermonde doet elke keer mee. Dat zou aanstaande zondag niet anders zijn, ware het niet dat het coronavirus dit organisatorisch onmogelijk maakt. Toch wil de stad ook dit jaar een signaal geven. De Big Jump wordt daarom Small Jump.

De stad roept iedereen op om thuis te springen voor proper water. Dat kan in bad, douche, zwemvijver,met een waterpistool of een beek vlakbij. “Iedereen kan daar een filmpje van maken en dat mag gepost worden op de Instagram-pagina van @goodplanetbelgium met de vermelding #bigjump2020", klinkt het. “Hier zijn zelfs leuke prijsjes mee te winnen. De boodschap moet vooral zijn: aandacht vragen voor proper water.”