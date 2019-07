Big Jump in Dender voor proper water Nele Dooms

09 juli 2019

14u14 8 Dendermonde Dendermonde neemt opnieuw deel aan de jaarlijkse actie ‘Big Jump’. Daarbij springen in heel Europa tal van mensen in rivieren om zo aandacht te vragen voor proper water.

“Ook Dendermonde draagt zijn steentje bij”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De Dender stroomde ooit door de Dendermondse binnenstad. Via tal van acties proberen we om van die Dender in de binnenstad weer een bruisende rivier vol leven te maken. Met de Big Jump doen we daar nog een schepje bij om aandacht te vragen voor proper water in alle rivieren over de hele wereld. Want proper water en levende rivieren zijn een noodzaak waar iedereen van moet kunnen genieten. Groot en klein, mens, dier of plant: zuiver water komt alles en iedereen ten goede.” De Big Jump vindt plaats op zondag 14 juli om 15 uur. Iedereen die mee de Dender wil in springen, komt samen aan het sasbrugje, vlakbij het Rijksadministratief Centrum aan de Begijnhoflaan. Dendermonde pakt het ook dit jaar extra duurzaam aan. Bedoeling is voor het initiatief zo weinig mogelijk energie te verbruiken en afval te vermijden. Wie meedoet, komt dus best met de fiets of te voet. Wie een sprong in het water waagt, krijgt een gratis hapje of drankje. Iedereen is al welkom vanaf 14.30 uur.