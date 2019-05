Biermoilen serveren steak Nele Dooms

21 mei 2019

De Baasroodse carnavalsvereniging De Biermoilen organiseren op zondag 26 mei een steakfestijn. Op het menu staat niet alleen steak met diverse sauzen, maar ook tongrolletjes en curryworsten. Smullen kan van 11 tot 16 uur. De tafels staan gedekt in Zaal De Vliet, aan de Scheepswerfstraat in Baasrode. De opbrengst gaat naar de werking van de carnavalsvereniging. Iedereen is welkom.