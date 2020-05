Bibliotheek zet vanaf 2 juni deuren weer open, met aangepaste openingsuren Nele Dooms

27 mei 2020

15u27 0 Dendermonde De bibliotheek van Lebbeke vanaf 2 juni weer de deuren voor boekenliefhebbers. De bib is dan niet langer een afhaalbib, zoals eerder in deze coronacrisis. Er zullen wel aangepaste openingsuren gelden. De spelotheek is uitgebreid met nieuw speelgoed.

Bij de heropening van de Lebbeekse bibliotheek zal voldoende aandacht gaan naar de veiligheidsrichtlijnen in het kader van de coronacrisis. Zo komt er een duidelijk te volgen pad doorheen het gebouw voor alle bezoekers. Die mogen ook maar maximaal een halfuur in de bibliotheek blijven. “Er mogen ook niet meer dan 15 mensen samen in de bib aanwezig zijn”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Wie binnenkomt, moet gebruik maken van een winkelmandje op wieltjes. Het gebruik van mondmaskers is sterk aangeraden. Boeken die teruggebracht worden, gaan in witte inleverboxen en blijven drie dagen in quarantaine voor ze weer een plaats krijgen in de rekken.”

Om alles in goede banen te leiden, gelden er andere openingsuren. De bibliotheek zal elke weekdag open zijn van 14 tot 17 uur. Bezoekers moeten vooraf een tijdslot reserveren. Op maandag- en woensdagavond is bezoek mogelijk op afspraak. Er kunnen die twee avonden ook nog boekenpakketten op aanvraag afgehaald worden. Donderdag is sluitingsdag en in het weekend is de bib open op zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur.

De krantenhoek gaat niet open en internetpc’s zijn niet beschikbaar. Studeren, lezen of werken in de bib zelf is voorlopig ook nog niet toegestaan. “Maar voor studenten die thuis geen gepaste blokfaciliteiten hebben, zoeken we wel volop naar oplossingen”, zegt schepen Maria van Keer (CD&V). De uitleenposten in Wieze en Denderbelle blijven voorlopig nog dicht tot eind augustus. Mindermobiele inwoners kunnen rekenen op de “bib aan huis”.

In de spelotheek beschikt de bibliotheek over een nieuwe voorraad speelgoed. Daar heeft de Jeugddienst voor gezorgd. “De voorbije weken hielp de jeugddienst mee aan de invoer van de voorraad speelgoed en verkleedkledij die klaar stond in de bib”, zegt Heirbaut. “Meer dan 250 spelletjes en verkleedspullen kregen een nieuwe plaats in de spelotheek. Zo zijn de rekken weer goed gevuld. Dat was nodig want net voor de lockdown werd er veel speelgoed uitgeleend.”