Bibliotheek zal tijd gesloten zijn Nele Dooms

25 augustus 2019

12u17 0 Dendermonde De bibliotheek van Dendermonde zal een tijd gesloten zijn. De sluiting is voorzien in het najaar. Aanleiding is een aanpassing van de digitale dienstverlening.

In oktober krijgt de digitale dienstverlening van de meeste Oost-Vlaamse bibliotheken een upgrade. Dat is ook het geval voor de bib van Dendermonde. “Door de aanpassing zullen leners een pak vlotter materiaal van de bib kunnen ontlenen of terugbrengen”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Ook bibliotheekmedewerkers zullen het verschil voelen. Boeken uitlenen en innemen, nieuwe leners inschrijven en alle andere taken die dagelijkse kost zijn in een bibliotheek worden betrouwbaarder, makkelijker, gebruiksvriendelijker én goedkoper.”

Om de overgang naar Wise, zo heet het nieuwe systeem, zo vlot mogelijk te laten verlopen, gaat de bibliotheek wel een tweetal weken dicht. De werking sluit vanaf 30 september tot ten laatste 11 oktober. Alle bibliotheekmedewerkers krijgen dan een opleiding om met de nieuwe software te leren werken. Het hele systeem wordt ook tot in de puntjes getest, tot de zelfuitleen- en betaalautomaten toe. Wie in die periode wil lezen, zal zich dus vooraf van voldoende materiaal moeten voorzien. Zowel de uitleenbalie als het terugbrengsysteem werken dan immers niet.