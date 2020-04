Bibliotheek start gratis afhaaldienst Boek&Weg Nele Dooms

02 april 2020

16u38 0 Dendermonde Omdat de bibliotheek van Dendermonde al een tijdje gesloten is door de coronacrisis, start het stadsbestuur er nu een gratis afhaaldienst. Met Boek&Weg kan er de komende weken toch nog gelezen worden.

De bibliotheek van Dendermonde moet, net zoals andere bibliotheken in het land, nog minstens tot 19 april gesloten blijven voor het publiek. Een gratis afhaaldienst moet soelaas brengen voor boekenliefhebbers. Boek&Weg start vanaf maandag 6 april. “Lezers kunnen dan na afspraak en op een vastliggend tijdstip materialen afhalen op weekdagen van 10 tot 17 uur”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA).

Een bestelling doorgeven kan via het online formulier op de cataloguswebsite https://dendermonde.bibliotheek.be. Wie geen computer heeft, kan bellen naar 052/46.81.00 tussen 9 en 10 uur. Geïnteresseerden kunnen maximum tien materialen per persoon ontlenen, waarvan ten hoogste drie games. Tijdschriften en e-boeken kunnen niet ontleend worden. Afhalen kan enkel in de bibliotheek op vertoon van de reservatiebevestiging.