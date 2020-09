Bibliotheek lanceert nieuwigheid: e-boeken lenen om te lezen op je eigen toestel Nele Dooms

23 september 2020

15u58 1 Dendermonde Wie dat wil, kan voortaan in de bibliotheek van Dendermonde e-boeken ontlenen om die vervolgens te lezen op tablet, smartphone, computer of e-reader. Dat is een nieuw initiatief.

Tot nu toe konden in de bibliotheek e-readers geleend worden met daarop tien e-boeken. Voortaan kunnen bibliotheekleden echter ook alleen de e-boeken ontlenen om die te lezen op een eigen toestel via cloudLibrary. “Geïnteresseerden kunnen twee e-boeken tegelijk lenen voor zes weken”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van het toestel. Boetes worden zo automatisch vermeden. En wie nog zin heeft, kan twee nieuwe e-boeken reserveren.”

De e-boeken zijn beschikbaar voor tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In cloudLibrary zien geïnteresseerden welke e-boeken ze kunnen lenen of reserveren. In het aanbod zitten voornamelijk Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie.

“Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk, zodat jong en oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot mee aan de slag kunnen”, zegt Verwaeren. Het aanbod is ook beschikbaar in andere bibliotheken uit de regio Dendermonde, die aangesloten zijn bij De Leesdijk. Info: dendermonde.bibliotheek.be.