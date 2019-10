Bib breidt online cursusaanbod uit wegens succes Yannick De Spiegeleir

27 oktober 2019

15u57 0 Dendermonde Sinds juli werken verschillende bibliotheken uit Vlaanderen en Brussel, waaronder Bibliotheek Dendermonde, en de Nederlandse online opleider SkillsTown samen om online cursussen aan te bieden aan de klanten van de bibliotheek. Wegens het onverwacht grote succes werd na anderhalve maand al besloten om het maximum toegelaten aantal cursisten te verdubbelen.

Inmiddels kunnen er in totaal 2.000 bibliotheekklanten gebruik maken van de online trainingen van SkillsTown en dit zal naar verwachting blijven groeien. Na de lancering van de online cursussen voor de leden van de bibliotheek, waren er binnen een maand al zo’n 800 aanvragen extra binnengekomen dan in eerste instantie was ingecalculeerd. Wegens dit grote succes hebben SkillsTown en de bibliotheken hun samenwerking direct uitgebreid. De introductie van het nieuwe platform is in verhouding tot het lenersaantal het meest succesvol in Dendermonde. Bij de lancering moet de stad enkel Antwerpen voor laten gaan.