Bezoekverbod in rusthuis Mariatroon door coronavirus: zonen verrassen bewoner Frans met Ros Beiaardlied Nele Dooms

16 maart 2020

09u45 34 Dendermonde Crisis haalt het beste in mensen naar boven, zeggen ze, en dat is in Dendermonde niet anders. Ook de liefde voor het Ros Beiaard speelt daarbij een rol, zo mochten ze in woonzorgcentrum Mariatroon ervaren.

Terwijl bewoners in rusthuizen geen bezoek meer mogen krijgen door het coronavirus, zoeken families toch manieren om in contact te blijven. De twee zonen van bewoner Frans in woonzorgcentrum Mariatroon, in hartje Dendermonde, vatten daarvoor post op het grasplein aan het rusthuis met grote kartonnen borden. “Dag papa”, stond er op te lezen. Papa Frans stond, met de hulp van de verpleging, al snel op het terras om zijn zonen toe te wuiven. De jongens zongen speciaal voor hun vader het Ros Beiaardlied en dat deed de man meer dan zichtbaar deugd. Het leverde een hartverwarmend filmpje op.