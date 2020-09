Bezoekregeling in woonzorgcentra worden aangepast Koen Baten

04 september 2020

14u31 0 Dendermonde Vanaf maandag 7 september zal de bezoekregeling opnieuw aangepast worden in de woonzorgcentra in Dendermonde. Deze beslissing komt er nadat Zorg en Gezondheid een bericht verspreidde over nieuwe bezoekersregels die mogelijk zijn.

Vanaf maandag zal het bezoek en de overkoepelende afspraken plaatsvinden in de cafetaria of de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum. Dit bezoek is mogelijk vanaf 13.30 tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur. Op woensdag is dit mogelijk van 18 tot 19 uur.

Het is wel noodzakelijk om te reserveren en te registreren. Per bewoner mogen er drie bezoekers tegelijkertijd komen, maar iedereen moet wel een mondmasker dragen, bij voorkeur een chirurgisch. Ook een wandeling is mogelijk tijdens dit bezoek.

Bewoners mogen ook opnieuw meegenomen worden naar huis en dit tussen 10 en 18 uur. Ook hier hoopt het woonzorgcentrum dat er voldoende gekeken zal worden naar de veiligheid. Reserveren voor de uitstap is nodig.

Per woonzorgcentrum zijn er aparte afspraken:

Wzc Sint-Vincentius

Bezoek is mogelijk op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 13.30 tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur, woensdagavond van 18 tot 19 uur. U kunt alleen tijdens de week afspraken maken via 052 25 09 50 of via wzc.sintvincentius@ocmw.dendermonde.be. Opgelet: reservaties via mail moeten een bevestiging krijgen.

Het is nog altijd mogelijk om op bezoek te komen in het Babbelhuisje. Daar kunt u met meerdere bezoekers komen. U kunt de bewoner mee naar huis nemen.

Wzc Hof ter Boonwijk

Bezoek is elke dag mogelijk, ook in het weekend, telkens van 13.30 tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur, op woendagavond van 18 tot 19 uur. De bezoekersingang is via het terras. U kunt de bewoner mee naar huis nemen.

Maak een afspraak via 052 25 19 40 tijdens de kantooruren of via wzc.hofterboonwijk@ocmw.dendermonde.be. Liefst 24 uur op voorhand. In het weekend en op feestdagen kunnen er geen telefonische reservaties gemaakt worden. Opgelet: reservaties via mail moeten een bevestiging krijgen.

Wzc Aymonshof

Bezoek is elke dag mogelijk, ook in het weekend, telkens van 13.30 tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur, op woensdagavond van 18 tot 19 uur. U kunt de bewoner mee naar huis nemen.

Maak een afspraak via 052 37 83 00 tijdens de kantooruren of via wzc.aymonshof@ocmw.dendermonde.be. Liefst 24 uur op voorhand. In het weekend en op feestdagen kunnen er geen telefonische reservaties gemaakt worden. Opgelet: reservaties via mail moeten een bevestiging krijgen.