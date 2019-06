Bewoonster moet tegen eind juni tuin aanpassen,

na melding van buren: “Bouwovertredingen? Die zie je overal in wijk” Nele Dooms

20 juni 2019

16u49 27 Dendermonde Tegen het eind van de maand moet Amara Pieters haar tuin weer opbreken. Ze plaatste onder meer tegels in haar voortuin, maar dat blijkt een bouwovertreding te zijn. Buren meldden dit, waarop Amara een brief ontving van de stad. “Terwijl in de wijk tal van gelijkaardige bouwovertredingen ongemoeid gelaten worden”, zegt Amara kwaad.

Vijftien jaar lang is Amara Pieters aan het verbouwen geweest om van haar huis aan de Donkstraat in Dendermonde een mooie thuis te maken. Om af te ronden werd ook de tuin onder handen genomen en het voortuintje heraangelegd. “In al die jaren heb ik geen enkel probleem gehad. Voor alles had ik een vergunning gekregen”, vertelt Amara. “Toen het bericht kwam dat er bouwovertredingen zijn in mijn tuin, was dat een donderslag bij heldere hemel. Ik wist niet eens dat voor de aanleg van een tuin vergunningen nodig waren.”

In beroep

Amara kreeg in 2017 te horen dat het tuinhuis, de overkapping, de fietsbox, een steenkorf en de verharding in tegels in overtreding waren. Een regularisatie bij het Dendermondse stadsbestuur lukte niet en Amara ging in beroep bij de provincie. Een deel, zoals het tuinhuis, werd daar wel geregulariseerd, maar de tegels moet de vrouw allemaal wel weer verwijderen. “We hadden mooie tegels voorzien, omdat de hond maar putten bleef graven in de gazon”, zegt ze. “Persoonlijk vind ik dat we onze tuin veel mooier hebben gemaakt dan het vroeger was. Maar dat telt blijkbaar allemaal niet.”

Twee maten

De bewoonster kreeg net een brief dat ze tot het einde van de maand juni de tijd heeft om aanpassingen te doen. Ze is er het hart van in. En er zijn serieus wat frustraties. “Ik zie bij andere bewoners in deze wijk rond de Donkstraat tal van bouwovertredingen”, klinkt het. “En daar gebeurt niets tegen. We hadden onze voortuin mooi aangelegd. Aanvankelijk hadden we hier bloemen geplant in plaats van de lelijke betontegels die er lagen, maar de planten gingen telkens kapot. Daarom kozen we voor mooie verharding. Blijkbaar mag dat dus niet. Maar wie in deze wijk eens om zich heen kijkt, ziet bij het merendeel van de huizen verharde voortuinen. Dat is meten met twee maten en gewichten.”

Bedenkingen

Schepen Marius Meremans (N-VA) verwijst naar de lange duurtijd van dit dossier, dat al aansleept sinds 2017. “Ik spreek me niet uit over individuele dossiers in het openbaar”, zegt hij. “Maar het is wel zo dat regels nu eenmaal gevolgd moeten worden. Als betrokkenen bedenkingen of vragen hebben mogen ze wel altijd contact opnemen om een oplossing te proberen zoeken.”