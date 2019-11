Bewoners willen kerkje Mespelare in de spotlight: wie stemt mee? Nele Dooms

12 november 2019

15u02 2

Inwoners uit Mespelare, de kleinste deelgemeente van Dendermonde, en omgeving willen graag het kerkje in het dorp in de spotlight. Ze hebben het monument daarom ingeschreven voor de wedstrijd ‘Verborgen Parels’ van Recupel. Die organisatie wil iets terugdoen omdat de Belgen vorig jaar meer dan 9 miljoen lampen en armaturen recycleerden. Als beloning wil Recupel de mooiste hoekjes van het land verlichten met goed geplaatste spots. Iedereen kan hiervoor zijn of haar verborgen parel insturen en er stemmen voor verzamelen.

De gebouwen of locaties met de meeste stemmen, komen in de spotlights te staan. Ook de pittoreske Sint-Aldegondekerk van Mespelare doet mee. De inwoners van Mespelare vragen alle hulp om het kerkje aan genoeg stemmen te helpen. Een stem indienen kan tot 17 november via verborgenparels.recupel.be.

