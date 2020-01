Bewoners wijk De Dammen klinken samen op nieuw jaar Nele Dooms

19 januari 2020

12u15 2

De bewoners van de wijk De Dammen in Dendermonde verzamelden in het lokaal van hondenschool Paw & Friends, de kantine van de vroegere voetbalclub FC Appels, in de Dammenlaan voor een nieuwjaarsdrink. De aanwezigen klonken er samen op een nieuw jaar. “Dit is een jaarlijkse traditie in de wijk rond de De Dammenlaan”, zegt bewoner en voorzitter van het wijkcomité Peter Gorlé. “Met dit initiatief willen we een gezellig moment voor de buren organiseren, elkaar het beste toewensen voor het komende jaar en de sociale contacten tussen de bewoners verbeteren.” Bij de gezellige warmte van een houtkachel zorgde het wijkcomité voor jenever, warme wijn, chocolademelk, andere drankjes en een hapje. “Dit is de ideale manier om de buren beter te leren kennen”, oordelen de bewoners.