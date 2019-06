Bewoners Vrijstraat zijn beschadigde auto’s beu en vragen oplossing: “Vooral ‘s nachts duwen bestuurders hier erg hard op het gaspedaal” Nele Dooms

19 juni 2019

13u11 0 Dendermonde De bewoners van de Vrijstraat in Appels willen een oplossing voor de verkeerssituatie in hun straat. Schade aan geparkeerde wagens is er schering en inslag, omdat bestuurders door de smalle straat scheuren. Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) wil met de bewoners aan tafel gaan zitten om een oplossing uit te werken.

Bewoner Gert François uit de Vrijstraat zag recent zijn geparkeerde wagen helemaal perte totale gaan nadat een bestuurder er tegenaan reed. “Dat was serieus schrikken”, zegt hij. “Hoewel we hier ondertussen wel al één en ander gewoon zijn. Deze keer was de schade gigantisch, maar elke bewoner houdt hier tegenwoordig zijn hart vast voor beschadigingen aan hun wagens. Het komt constant voor dat bestuurders te dicht tegen de geparkeerde auto’s rijden en zo schade veroorzaken. Of in hun snelheid zaken raken. Onlangs was er zelfs één die een gevel mee had.”

Beperkte breedte van straat

Oorzaak is de erg beperkte breedte van de Vrijstraat. Daardoor werd ze een paar jaar geleden heringericht, onder andere met afwisselende parkeerstroken in een poging de snelheid van bestuurders die voorbij komen af te remmen. Een afdoende oplossing blijkt het niet te zijn. In de straat wordt nog altijd te snel gereden. “Vooral ‘s nachts duwen bestuurders erg hard op het gaspedaal”, zegt bewoner Robby Vinck. “Overdag is hoffelijkheid in het verkeer dan weer ver zoek. Blijkbaar is het te veel gevraagd om te wachten achter een rij geparkeerde wagens als er een tegenligger aankomt. Bestuurders rijden gewoon door en kruisen elkaar dan op een veel te smal stuk.”

Bovendien blijkt de Vrijstraat een sluipweg naar de drukke Bevrijdingslaan. “Daardoor rijden er hier eigenlijk veel te veel auto’s”, zegt Marc Joos. “Daar is de Vrijstraat niet geschikt voor. Voor fietsers is het al allerminst een pretje om hier te rijden. Veiligheid voor zwakke weggebruikers is er niet. Zelfs op het voetpad zijn wandelaars niet veilig, want wagens schieten zich daar gewoon op als ze geen plaats genoeg op de rijweg hebben. Je zal maar net diegene zijn die dan passeert. En dat in een straat waar ook veel kinderen stappen op weg naar school.”

Rond de tafel zitten

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) is zich ervan bewust dat de toestand niet te houden is. “Ik heb ook al signalen opgevangen dat de verkeerssituatie daar steeds erger wordt”, zegt hij. “Als de maatregelen die in het verleden genomen werden, niet voldoen moeten ze herbekeken worden. Maar we moeten opletten voor holder-de-boldermaatregelen. Elk voorstel heeft een grote impact op het verkeer. Daarom zal ik met de bewoners rond de tafel gaan zitten om mogelijkheden uit te werken. Onze diensten moeten dan bekijken wat de beste remedie is voor het probleem.”