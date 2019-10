Bewoners vragen dringend actie voor Mechelsesteenweg: “Dat hier nog nooit iemand is doodgereden, is een wonder” Nele Dooms

03 oktober 2019

14u17 0 Dendermonde Buurtbewoners van de Mechelsesteenweg in Dendermonde willen dat het dossier voor een heraanleg van de weg van onder het stof wordt gehaald. Ze klagen de slechte staat van het wegdek, een gebrek aan degelijke oversteekmogelijkheden en slechte fietspaden aan. “ Dat hier nog nooit iemand doodgereden is, mag een wonder heten”, klinkt het.

De bewoners van de Mechelsesteenweg zijn het beu. Dat uitten ze met een protestactie op de drukke steenweg, waar dagelijks duizenden auto’s voorbij rijden. De baan bundelt zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer dat bij de plaatselijke handelszaken moet zijn. Daartussen laveren ook nog eens honderden fietsers, waaronder veel jongeren op weg naar school. “Zowel voor voetgangers als fietsers is het hier ronduit gevaarlijk”, zegt Jules De Cock. “Dat komt onder andere door een gebrek aan degelijke oversteekmogelijkheden. Wie van op de dijk via de Killeweg komt bijvoorbeeld, belandt aan een razend gevaarlijke oversteek. Net als ikzelf, kiezen velen er dan voor om eerst een eindje op het fietspad aan die kant te blijven en tegen de richting naar het zebrapad te rijden. Dat leverde me echter een boete op. Het is hier dus kiezen tussen het gevaar of boete betalen.”

Buurtbewoners klagen bovendien over de enorm slechte staat van het wegdek, dat bezaaid is met putten in het asfalt. “Dat zorgt ook voor een flink gedaver”, zegt Marleen Geerinck. “Sommige bewoners liggen te trillen in hun bed. Ook al van de putdeksels in de straat die los liggen en waar vrachtwagens over rijden. Ook zebrapaden, waar vaak ook oudere mensen die moeilijk te been zijn oversteken, tellen putten. Om nog maar te zwijgen van de staat van de fietspadden, die alleen maar een hobbelig parcours kennen.”

Nochtans was er in 2010 al sprake van een verkeersveiligere herinrichting van de Mechelsesteenweg. Dan werd het weer 2014, daarna 2019. Maar er is nog altijd niets gebeurd. “Na jaren wachten blijkt nu dat alleen het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de LeopoldII-laan en Noordlaan heraangelegd zal worden in 2020. Van de Mechelsesteenweg zelf is geen sprake meer”, zegt gemeenteraadslid Niels Tas (sp.a), die de bezorgde bewoners in hun actie steunt. Hij zal bij het stadsbestuur aandringen op actie met een schriftelijke vraag.

Bewoners eisen da het stadsbestuur bij de nieuwe Vlaamse Minister van mobiliteit Lydia Peeters aandringt op een heropstart van het studiewerk voor een heraanleg van de Mechelsesteenweg en dat werk wordt gemaakt van een ontwerp, in samenspraak met bewoners, winkeliers en andere Dendermondenaren. “We beseffen dat het dan nog een aantal jaren zal duren eer dit project concreet wordt”, zegt Johan Claes. “Daarom doen we ook voorstellen om te realiseren op korte termijn. De putdeksels in het wegdek vastleggen bijvoorbeeld, de schade aan het asfalt herstellen en een veiligere oversteek mogelijk maken voor fietsers en voetgangers, zeker voor minder mobiele personen. We dringen ook aan op een veiliger maken van het kruispunt met de Korte Dijkstraat. Een doorlopend fiets-en voetpad zou al soelaas brengen.”

Schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V) begrijpt de klachten van de bewoners. “Dit dossier sleept inderdaad al erg lang aan”, zegt ze. “Jammer genoeg staan we daar als stad machteloos tegenover. Maar we blijven wel op die nagel kloppen. Ook bij het volgende overleg met Afdeling Wegen en Verkeer zullen we het dossier weer op tafel leggen en aandringen op spoed. Ook voor tijdelijke maatregelen zijn we afhankelijk van AWV en ook die verzuchtingen zullen we zeker doorgeven. Ik raad de bewoners aan om echt alle klachten aan de stad te melden. Wat we zelf kunnen oplossen zullen we dan zeker doen en de rest spelen we door naar AWV.”