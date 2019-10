Bewoners vergeten pan op het vuur Koen Baten

20 oktober 2019

21u23 8 Dendermonde In de Jozef Van Bogaertstraat in Sint-Gillis-Dendermonde werd de brandweer deze avond opgeroepen voor een kleine brand. De bewoners waren een pan vergeten op het vuur.

De vergeten pan op het vuur zorgde voor rookontwikkeling in de woning. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De woning moest even verlucht worden, maar de schade bleef beperkt. Bij de kleine brand raakte niemand gewond. Nadat de woning verlucht was konden de bewoners het pand weer betreden.