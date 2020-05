Bewoners Veldstraat protesteren tegen komst nieuw woonblok: “Pleiten voor leefbare buurt voor iedereen, niet alleen voor kapitaal” Nele Dooms

17 mei 2020

12u08 22 Dendermonde De buurtbewoners van de Veldstraat en omgeving verenigen zich in protest tegen de mogelijke komst van een nieuwe woonblok. De plannen voor een groot flatgebouw van drie bouwlagen met 38 flats liggen maandag op de tafel van het Dendermondse schepencollege. “We hopen dat onze bestuurders kiezen voor een leefbare buurt voor iedereen, en niet alleen voor het kapitaal”, zeggen de bewoners. “Het moet gedaan zijn met Sint-Gillis vol te bouwen.”

Het nieuwe woonproject situeert zich in de Veldstraat, in het centrum van Sint-Gillis. Waar een buurtweg uitgeeft op de achterzijde van het kerkhof en een terrein nu dienst doet als parkeerplaats voor bewoners en ouders die hun kinderen naar basisschool De Bijenkorf brengen, staat nu een loods. Die zou in de toekomst plaats moeten ruimen voor een flatgebouw van 82 meter lang, 16 meter breed en met drie bouwlagen meer dan 10 meter hoog. De projectontwikkelaar plant er 38 appartementen in.

“Onvoorstelbaar”, vindt Antoon Hofman. “Dat flatgebouw wordt drie keer zo lang dan de loods die er nu staat en nog eens 3,5 meter hoger dan de huidige nok van het dak. En dat midden in een woonbuurt. De voorziene oppervlakte van de appartementen doet overigens ook vragen rijzen. Wij noemen het hier ‘konijnenkoten’ door de beperkte ruimte die ze hebben.”

“Geen privacy”

Buren vrezen een toename van de parkeerdruk in de omgeving. “Onze straat heeft niet zoveel parkeerplaats. Recent werd ze heraangelegd en verdween er zelfs nog wat parkeerruimte. Maar veel bewoners vinden een plaatsje op het terrein aan de loods”, legt Antoon Hofman uit. “Als daar een appartementsgebouw komt, mét woonerf zoals nu voorzien in de plannen, is er geen parkeerplaats meer. Waar moeten al die bewoners met hun wagen naartoe? En de bezoekers van de bewoners van die appartementen? Dat wordt een ramp.”

De buurt pleit voor de heraanleg van de site tot een groenzone met educatief karakter en parkeerruimte in plaats van een woonblok. “Bij de heraanleg van onze Veldstraat werd gekozen voor meer groen en hier gaan ze het vol betonneren. Van Kafka gesproken”, zegt Mireille Beeckman. “En een woonblok naast het kerkhof. Kan je je dat al voorstellen? Mensen staan aan een graf in volle verdriet afscheid te nemen van een geliefde, terwijl bewoners van het flatgebouw op hun balkon staan te barbecueën?”

Bewoners vrezen bovendien een waardevermindering van de huizen in de omgeving. “Het flatgebouw komt zo hoog, dat het alle zon in onze tuinen wegneemt”, zegt Els Laureys. “En van privacy is ook al geen sprake. Van in die appartementen kijken de bewoners zo bij ons binnen. Als er iets gedaan wordt aan dit terrein, zou dat een meerwaarde voor de hele buurt moeten zijn. En dat zijn de huidige plannen allerminst.”

Petitie

De eerste plannen voor het bouwproject dateren ondertussen al van 2017, maar werden al eens door het schepencollege van Dendermonde teruggestuurd voor aanpassingen. Sinds december 2019 loopt een nieuwe aanvraag. “Alleen zien wij niet veel van aanpassingen”, zegt Thomas Leyman. “Dat doet vragen rijzen bij ons. Het is niet meer te doen van bouwprojecten die in Sint-Gillis als paddenstoelen uit de grond rijzen. Ons dorp is verzadigd en kan extra verkeersdruk niet aan. We vormen een front tegen het volbouwen van onze gemeente en daar sluiten steeds meer bewoners bij aan.”

De buurt stelde een vijftiental bezwaren tegen het bouwproject in, nodigde schepenen uit om naar hun bezordigheden te komen luisteren en diende een petitie in met ruim 150 handtekeningen. Het schepencollege buigt zich maandag over het dossier en moet dan een beslissing nemen over het project.