Bewoners Van Langenhovestraat verbroederen samen tijdens Uurtje Buurtje Redactie

10 februari 2020

17u18 2

De buurtbewoners van de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde zochten elkaar op in het kader van hun “Uurtje Buurtje”. Bij Garage Van Keer in de straat vond dan ook een Winterdrink plaats. Het Buurtcomité had die bijeenkomst georganiseerd. “Met steun van verschillende plaatselijke handelaars”, zegt Wilfried Kindt, één van de initiatiefnemers. “Dit evenement heeft één groot doel: de buren beter leren kennen. We wonen dan wel allemaal in dezelfde straat, door het jachtige leven elke dag is er niet altijd tijd voor een praatje. Dat is er op onze Winterdrink wel, bij een goed glas.”