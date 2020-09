Bewoners Torrestraat en Volaardestraat hebben er genoeg van: “Wanneer komt eindelijk heraanleg van onze straat vol putten, slechte voetpaden en kapotte riolering?” Nele Dooms

15 september 2020

15u48 0 Sint-Gillis-Dendermonde De bewoners van de Torrestraat en Volaardestraat in Sint-Gillis-Dendermonde zijn het wachten op een betere straat beu. Al jaren moeten ze het stellen met een wegdek vol putten, voetpaden in slechte staat en een gebrekkige riolering die bij regenval voor wateroverlast zorgt. “De erbarmelijke toestand wordt steeds erger. Wanneer komt eindelijk die noodzakelijke opknapbeurt?”, klinkt het. Het Dendermondse stadsbestuur probeert een doorbraak in het dossier te forceren.

Hoewel het dossier van wegen- en rioleringswerken in de Volaardestraat, Torrestraat en omgeving in Sint-Gillis jaren geleden nog één van de grote prioriteiten voor het Dendermondse stadsbestuur was, werd het vijf jaar geleden geschrapt. Het was een besparingsmaatregel waarmee het stadsbestuur wilde voorkomen om in de rode cijfers te geraken met de stadsbegroting. Ook bij de start van een nieuwe legislatuur kwam het dossier niet opnieuw boven water om opgenomen te worden in de meerjarenplanning 2020-2025.

Het stoot de bewoners van de betrokken straten tegen de borst. Gwen Brabants, gemeenteraadslid voor oppositiepartij sp.a en zelf bewoner van de Torrestraat, kaartte dat aan tijdens de jongste gemeenteraad. “Er moet dringend actie komen om de toestand hier te verbeteren”, zegt ze. “De voorbije zomer bleek nog maar eens de erbarmelijke staat van de rioleringen. Bij regenval staan diverse plaatsen van de weg én voetpaden meteen onder water. Bovendien is het wegdek totaal versleten en hebben voetpaden te kampen met tal van losliggende tegels en verzakkingen. Als er al een voetpad aanwezig is tenminste. De bewoners zijn deze verschillende pijnpunten meer dan beu. Tot enkele jaren geleden had iedereen nog goede hoop dat er eindelijk iets in beweging zou komen, maar sindsdien is het zo windstil over het dossier dat alle hoop weg is.”

De bewoners roepen de politici op om eens een wandeling te maken in hun straten. “Dat kunnen ze zelf ervaren hoe erbarmelijk de situatie hier is”, klinkt het. “Eigenlijk is het hemeltergend als je bedenkt dat in de Torrestraat ook Chiro en KSA gehuisvest zijn, waardoor elke zondag honderden kinderen van de weg gebruik moeten maken. Gezien de slechte staat van rijweg en voetpaden en gebrek aan fietspaden, in combinatie met snelheid en intensiteit van het doorgaand verkeer, mag het een wonder heten dat hier nog geen ongevallen gebeurden. En dat geldt eigenlijk ook voor andere dagen, wanneer fietsers zich slalommend een weg moeten banen tussen verkeer, geparkeerde wagens en putten in de weg.”

De bewoners willen weten wanneer de heraanleg eindelijk concreet zal worden. “Kan het stadsbestuur zich engageren dat dit dossier echt prioritair wordt behandeld?”, zegt Brabants. “Geen technische uitleg maar actie willen we.”

Schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V) geeft toe dat de toestand in de Torrestraat, Volaardestraat en omgeving een pak beter kan en zegt dat ze de frustraties van de bewoners begrijpt. “Probleem is dat de stad geconfronteerd werd met extra voorwaarden in dit dossier”, zegt ze. “Om de nieuwe riolering goed te laten werken, betekent dit dat er genoeg vuil water naar een collector gekregen moet worden. Daardoor zouden we meer straten moeten aanpakken dan oorspronkelijk gepland. Met daarbij ook telkens een vernieuwing van het wegdek en voetpaden doet dit de kostprijs enorm oplopen. Alleen al hiervoor zouden we 7,5 miljoen euro moeten ophoesten en dan kunnen we in de rest van de stad niet veel meer doen. We zijn wel bezig aan een poging om het project toch in twee delen te splitsen: enerzijds Volaarde, Torrestraat en Buisstraat en anderzijds de overige straten. We hebben daarvoor overleg met de Vlaamse MilieuMaatschappij en hopen daar toch een doorbraak te forceren. Als we een akkoord hebben, gaan we meteen schuiven in de meerjarenplanning om dit project toch te verwezenlijken.”