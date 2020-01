Bewoners rusthuis Mariatroon kiezen lekkerste taart Nele Dooms

21 januari 2020

17u28 0

De bewoners van het woonzorgcentrum Mariatroon van Dendermonde hebben de lekkerste taart verkozen. De animatieploeg van het rusthuis zorgde, geïnspireerd op het gelijknamige televisieprogramma, voor een echte “Bake Off”-wedstrijd. En die werd een groot succes. “Familieleden van onze bewoners gingen aan het bakken”, zegt Katrien Smekens, animator in Mariatroon. “Velen baseerden zich daarvoor zelfs op aloude recepten die onze bewoners in hun jongere jaren gebruikten. Iedereen keek erg uit naar het moment waarop al het lekkers geproefd zou worden.” Dat gebeurde dinsdag. Twaalf taarten moesten beoordeeld worden. Een officiële jury bestond uit zes bewoners, maar ook andere rusthuisbewoners, familieleden en medewerkers kregen de kans een stukje taart te eten. De juryleden beoordeelden het gebak op uitzicht en smaak. Als absolute winnaar kwam de fruitige biscuittaart van Shana Bonnarens uit de bus. “Het is een namiddag van samenwerking en nostalgie geworden. De strijdlust was hartverwarmend. We kijken al uit naar een tweede Bake Off”, zegt Smekens.