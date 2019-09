Bewoners rusthuis Mariatroon genieten van cultuur dankzij live streaming Nele Dooms

26 september 2019

17u42 26 Dendermonde De bewoners van woonzorgcentrum Mariatroon uit Dendermonde genoten donderdagnamiddag van een muzikale voorstelling. Daarvoor moesten ze niet naar het Cultuurcentrum, maar konden ze gewoon in het rusthuis blijven. De voorstelling was te volgen op groot scherm dankzij live streaming.

Cultuurcentrum Belgica en woonzorgcentrum Mariatroon zijn in het livestreaming-project van Cultuurconnect gestapt. Daarbij wordt de voorstelling ‘Along comes Mary’ vanuit CC Jan Tervaert in Hamme naar verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen gestreamd. En daar konden donderdag dus ook de bewoners van Mariatroon van genieten.

“De cafetaria van Mariatroon is voor de gelegenheid omgetoverd tot een heuse theaterzaal. Dat gebeurde helemaal ingekleed in het thema van de voorstelling: de Expo 58”, zegt Stephanie De Paepe van CC Belgica. “De bewoners en hun familie konden op groot scherm genieten van de live voorstelling, alsof ze er echt bij waren in de zaal.”

Met dit project krijgt ook minder mobiel publiek de kans om een voorstelling bij te wonen op een haalbare manier. “Ze krijgen evenveel aandacht als het publiek in de zaal”, legt De Paepe uit. “Beleving staat centraal en verhoogt de betrokkenheid. Onder meer de outfits, ticketjes, theaterdoeken, popcorn en een photobooth verhogen dit gevoel.”