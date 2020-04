Bewoners overgebracht naar ziekenhuis na CO-intoxicatie Koen Baten

16u54 0 Dendermonde In de Ros Beiaardstraat in Dendermonde zijn afgelopen nacht vijf bewoners overgebracht naar het ziekenhuis na een CO-intoxicatie. Ze werden onwel maar konden tijdig de hulpdiensten verwittigen.

Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 4.00 uur. Verschillende ambulances kwamen ter plaatse om de bewoners over te brengen naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ook ter plaatse voor metingen uit te voeren in de woning. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat er problemen waren in de woning. De bewoners zijn intussen herstellende.