Bewoners OCMW-rusthuizen mogen weer bezoek op kamer krijgen Nele Dooms

14 september 2020

15u55 0 Dendermonde Bewoners van de OCMW-rusthuizen in Dendermonde mogen weer bezoek krijgen op hun kamer. De Veiligheidscel van de stad voert zo een verdere versoepeling van de bezoekregels in de woonzorgcentra in.

Vorige week werd de bezoekregeling in de woonzorgcentra in Dendermonde al eens aangepast nadat Zorg en Gezondheid daarover nieuwe richtlijnen klaar had. Bezoekers konden bewoners vanaf dan zien in de cafetaria of de polyvalente zaal van het rusthuis, op een aantal vaste tijdstippen. Ook een wandeling buiten tijdens deze bezoeken werd toen mogelijk en familie mocht bewoners ook eens meenemen naar huis.

Op dat ogenblik werd bezoek in de kamers van het rusthuis nog niet toegelaten. Maar daar komt vanaf nu verandering in, dankzij een verdere versoepelingen. Bewoners mogen kamerbezoek ontvangen en meegenomen worden naar huis elke dag tussen 10 en 17 uur. “We vertrouwen er wel op dat mensen in het belang van de bewoners de voorzorgsmaatregelen blijven hanteren”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Registratie is aan de inkom verplicht, net als mondmaskers.”

Op woensdag is bezoek op de kamer mogelijk tot 19 uur. Op de kamer mogen 2 bezoekers aanwezig zijn. Bezoek mag niet plaatsvinden in de gemeenschappelijke ruimten. Het bezoek kan wel nog steeds plaatsvinden in de cafetaria of polyvalente zaal van het woonzorgcentrum, van 13.30 tot 14.30 uur en van 15 tot 16 uur. Hiervoor is vooraf reservatie nodig. Er mogen 3 bezoekers per bewoner gelijktijdig in de cafetaria aanwezig zijn, maximum 4 personen per tafel.

De nieuwe maatregels gaan in vanaf dinsdag 15 september. “We hopen met deze maatregelen alweer een stap vooruit te zetten in onze bezoekregeling”, zegt Roggeman. “Als we toch geconfronteerd zouden worden met besmettingen, zullen wij wel genoodzaakt zijn om deze versoepeling terug te schroeven.”