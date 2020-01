Bewoners Nieuwstad genieten van buurtborrel Nele Dooms

22 januari 2020

De bewoners van Nieuwstad in Opdorp hebben genoten van hun jaarlijkse buurtborrel. Het is ondertussen traditie dat de buren hiervoor in januari bij elkaar komen. “In de winter zie je elkaar altijd wat minder en daarom is deze gelegenheid het ideale moment om elkaar te ontmoeten”, zegt Ronald Van Gemerde van het buurtcomité. “Er is geen betere manier om het nieuwe jaar goed te starten en elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar dan met deze drink. Voor het elfde jaar op rij trommelden we dus de buren op om te verzamelen in de tuin van één van de buren. Hapjes en drankjes stonden klaar en het werd heel gezellig.”