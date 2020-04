Bewoners en personeel rusthuis Aymonshof ontroeren met video op “Mama Mia” Nele Dooms

22 april 2020

Dendermonde Dat het niet allemaal kommer en kwel is in de Vlaamse woonzorgcentra, dat bewijzen de bewoners en het personeel van rusthuis Aymonshof in Dendermonde. In een ontroerende videoclip dansen ze allemaal op "Mama Mia" van Abba.

Net als zoveel andere bewoners in rusthuizen krijgen ze ook in het Aymonshof geen bezoek. Om de bewoners toch extra beweging te geven, zetten ze er in op extra turnen. Tijdens de Week van de Valpreventie die momenteel loopt, stonden normaal gezien nog extra bewegingsactiviteiten op het programma, maar veel ervan werden geannuleerd. Als alternatief namen ze in het Aymonshof een filmpje met dans- en turnoefeningen op. Dat krijgen de bewoners voortaan te zien op hun kamer, zodat ze daar nog extra kunnen oefenen als ze dat willen. Maar het filmpje heeft ook zijn weg gevonden naar sociale media. Het hele team, van bewoners over zorgkundigen en verpleegster tot onderhouds- en administratief personeel en directie doen enorm hard in best om hun beste moves boven te halen op de song” Mama Mia” van Abba. Het levert hartverwarmende beelden en wat feelgood in deze coronatijden op.