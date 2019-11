Bever verkozen tot “dier van het jaar” Nele Dooms

14 november 2019

16u42 0 Dendermonde Dendermonde heeft het grootste knaagdier van Europa, de bever, verkozen tot “dier van het jaar”. Daarvoor werd een verkiezing gehouden, waarbij alle inwoners hun stem mochten uitbrengen. Ze konden kiezen tussen de bever, vleermuis of pad.

De stad wil met dit initiatief biodiversiteit meer in de kijker zetten. De winnaar, de bever in dit geval, zal nu een jaar lang rode draad zijn in allerlei activiteiten, zoals themawandelingen en lezingen. De stad maakt al vele jaren werk van een beleid, waarbij het specifieke diersoorten een duwtje in de rug geeft. Zo zijn er premies voor inwoners die zwaluwkolonies behouden, ondersteuning voor paddenoverzetacties, nestplaatsen voor vleermuizen, insectenhotels, enzovoort. De bever zal nu ook bijzondere aandacht krijgen.

Het dier wist overigens zijn stekje al terug te vinden in Vlassenbroek, Mespelare en Appels. “Lange tijd was er echter geen bever te bespeuren in onze regio”, zegt schepen van dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA). “Dat hij er nu wel is langs Schelde, Dender en Durme, is goed nieuws. Niet alleen voor de soort zelf, maar ook voor vele andere dieren. Want waar de bever komt, krijgt de biodiversiteit een boost met extra schuilplaatsen voor jonge vissen en waterinsecten en extra mogelijkheden voor moerasplanten, amfibieën en libellen. Zelfs vleermuizen doen hun voordeel met de bever als buur.”