Betrokkenen Rosse Buurten zullen nog deze maand voorstel parcours uitwerken Nele Dooms

04 oktober 2019

15u26 0 Dendermonde Er vindt nog deze maand een vergadering plaats met de verschillende verantwoordelijken uit de wijken en deelgemeenten die in april 2020 zullen deelnemen aan het project Rosse Buurten. Daarop zal een parcoursvoorstel uitgewerkt worden.

“Rosse Buurten” is een kleurrijke, creatieve stoet vanuit de diverse deelgemeenten en wijken, met hun eigen paarden, steltlopers, reuzen, muziek, dansers en zotte figuren. Deze week lekte uit dat er rond dit evenement wrevel bij de deelnemende verenigingen bestond, omdat het Ros Beiaardcomité niet zou toelaten dat de Rosse Buurten-stoet op de Grote Markt zou toekomen. Het plein zou er, volgens het comité, alleen voor het Ros Beiaard zijn. Burgemeester Piet Buyse (CD&V), ook voorzitter van het Ros Beiaardcomité, reageerde daarop dat hij de apotheose van de Rosse Buurten weer op tafel van het comité wilde leggen als hij daarvoor een concreet en gemotiveerd scenario in handen kreeg.

Op 17 oktober staat een vergadering met alle verantwoordelijken uit de wijken en deelgemeenten gepland. “Op deze vergadering willen we een parcoursvoorstel uitwerken dat traditie en vernieuwing mixt en waar we met iedereen kunnen voor gaan”, zegt Dominique Van Malder, Dendermonds acteur die als regisseur van de stoet werd aangetrokken door het organiserend Cultuurloket Dendermonde. “Rosse Buurten is bedoeld om de mensen van de wijken, deelgemeenten en het centrum dichter bij elkaar brengen. De eigenheid en het erfgoed uit de deelgemeenten vermengen we met de traditie van het Ros Beiaard op een respectvolle en vernieuwende manier.”

Dat beaamt ook Xavier Cloet van CirQ vzw, de organisatie die het project mee begeleidt. “We willen traditie op een respectvolle manier vernieuwen”, zegt hij. “Dat is niet gemakkelijk, maar we zijn ervan overtuigd dat dit project écht kan slagen. We geloven dat we met dit project verbindend kunnen werken. Daarbij zal iedereen zich wel moeten focussen op wat ons samen brengt en niet op wat ons uit elkaar drijft.”

De Rosse Buurten-stoet vindt plaats op zondag 26 april 2020, een maand voor de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020. Zo moet het evenement een ode aan het Ros Beiaard worden en iedereen al extra in feeststemming brengen.