Beter parkeren in Fernand Khnopffstraat en omgeving Nele Dooms

28 mei 2019

17u55 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde neemt maatregelen om het parkeren in de Fernand Khnopffstraat, de Keefstraat en Gravenhuisstraat in de zogenaamde Matexiwijk in Grembergen beter te regelen.

In deze straten heerste tot nu onduidelijkheid over de parkeermogelijkheden, waardoor er vaak, en dikwijls onbewust, foutief werd geparkeerd. Om de onduidelijkheid over parkeren op te lossen, komt er een nieuwe parkeerregeling. Die zal tegen de zomer in voege gaan. De nodige signalisatie daarvoor wordt vanaf juni geplaatst. Zo zal er voortaan in de doodlopende delen van de Fernand Khnopffstraat en Keefstraat grotendeels wel geparkeerd mogen worden. In de Gravenhuisstraat wisselt het parkeren van kant.

“Voor parkeren aan beide kanten is de straat te smal. Dan kunnen brandweervoertuigen niet door”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). Omdat de stad binnen de bebouwde kom een andere wandelroute moet voorzien dan de rijweg, is beslist de groenzone en fietsverbinding ter hoogte van de Fernand Khnopffstraat 49 en 59 efficiënter in te richten. Hierdoor ontstaan er volwaardige plantvakken en acht extra parkeerplaatsen. Ook die herinrichting zal in juni plaatsvinden. Dat zal ongeveer vier weken duren.