Bestuurster negeert bord van markt en vlucht daarna weg van agent die haar wil aanspreken Koen Baten

14 juni 2019

S.D. uit Bornem moest zich vrijdag verantwoorden voor een overtreding met haar voertuig tijdens een marktdag. de vrouw reed op 23 november 2018 met haar wagen op het voetpad en negeerde zo het verkeersbord dat geplaatst stond voor de markt die op dat moment nog niet helemaal ontruimd was. Toen een politieman op de fiets haar staande hield en haar aansprak, werd ze zenuwachtig. Toen hij haar identiteitskaart en rijbewijs vroeg, sloeg ze op de vlucht. “Ik had op dat moment mijn rijbewijs niet bij. Vandaar dat ik panikeerde en op de vlucht sloeg”, aldus D. De vrouw was in het verleden ook al eens veroordeeld voor een vluchtmisdrijf. De feiten leverden haar een geldboete op 1.000 euro waarvan 200 euro met uitstel. Haar auto zal ze 15 dagen aan de kant moeten laten staan.