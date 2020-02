Bestuurders in Dendermonde doen niet mee aan Tournée Minérale: zes rijbewijzen ingetrokken Koen Baten

02 februari 2020

16u53 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft zondagochtend vroeg een controle gehouden op het grondgebied van Dendermonde. Hierbij werden maar liefst zes rijbewijzen ingetrokken. Een bestuurder werd geïntercepteerd na overdreven snelheid en was met niets in orde. Hij was tevens onder invloed van alcohol en drugs.

Een van de eerste bestuurders die werd opgemerkt sprong meteen in het oog. Hij reed veel te hard en werd aan de kant gezet. Uit de test bleek dat hij gedronken had en onder invloed was van drugs. Bovendien was hij niet in het bezit van zijn rijbewijs en was zijn voertuig niet ingeschreven en niet verzekerd. De wagen werd meteen in beslag genomen en de man zal zich later nog moeten verantwoorden voor de feiten.

Daarnaast verloren ook nog zes andere bestuurders hun rijbewijs. Drie voor het sturen onder invloed van drugs en drie voor het dronken rijden met een gehalte dat bij alle drie de bestuurders schommelde rond de twee promille.