Bestuurders botsen frontaal in scherpe bocht Koen Baten

10 september 2019

19u43 13 Dendermonde Een bestelwagen en een terreinwagen zijn dinsdagavond rond 19 uur frontaal in aanrijding gekomen met elkaar in de scherpe bocht in de Hofstraat in Oudegem, ter hoogte van Hof Ter Meyghem. Beide voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd, de bestuurders kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

Over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. Vermoedelijk merkten de bestuurders elkaar niet op in de bocht en kwam het daardoor tot een frontale aanrijding. Beide wagens raakten aanzienlijk beschadigd en moesten getakeld worden. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De Hofstraat werd een tijd afgesloten en het verkeer moest plaatselijk omrijden.