Bestuurder verliest controle in scherpe bocht en draait rond zijn as Koen Baten

13 december 2019

20u00 0 Dendermonde Op de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode is een bestuurder deze avond 180 graden rond zijn as gedraaid nadat hij de controle verloor over zijn stuur van de wagen. Hij reed hierbij ook tegen de muur van het scheepvaartmuseum. De chauffeur zelf raakte niet gewond.

Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur deze avond. De chauffeur reed in de richting van Buggenhout toen hij in de bocht aan het scheepvaartmuseum de controle verloor. Hij ging uit de bocht en botste tegen de muur, enkele meters verder draaide hij rond zijn as en kwam hij tot stilstand in de omgekeerde richting op de weg.

De politie kwam ter plaatse en ook de brandweer was ter plaatse om het wegdek te reinigen. De Audi raakte beschadigd door de klap en was niet meer rijvaardig. Door de aanrijding ontstond er lichte verkeershinder.